أيام قليلة تفصلنا عن بدء الهيئة القومية للبريد بصرف معاشات شهر يونيو 2021، والذي من المقرر أن يتم بدء صرف المعاشات للمستحقين اعتباراً من 1 يونيو، إضافة إلى صرف المستحقات الشهرية والزيادة السنوية للمتقاعدين للعلاوات الخمس 2021.



مواعيد صرف معاشات شهر يونيو

وطبقاً للجدول المتبع عليه من جانب وزارة التضامن والهيئة القومية للبريد في صرف المعاشات لفئات المستحقة عن طريق ثلاث شرائح بنظام الجدول، وذلك لنمع التكدس وتقليل حجم اصابة المواطنين من فيروس كورونا المستجد، فقد تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 يونيو للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والأحد 3 و6 يونيو 2021، على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 يونيو وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 9 و10 يونيو لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الأيام السابقة.



كما إتاحت أيضاً الهيئة صرف المعاشات لجميع المستحقين والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي "ATM"، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول يونيو المقبل وحتى نهاية الشهر.



وبلغ عدد مستحقي المعاشات لشهر يونيو 2021 نحو 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، تسهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 6 ملايين منها والباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.

ومن جهة أخرى، أعلنت الهيئة أنه من المقرر يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ صرف هيئة التأمينات والمعاشات، وذلك ضمن حزمة جديدة من التسهيلات على المواطنين.



وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة عن توفير سيارات مجهزة أمام فروع ومكاتب البريد وفروع البنوك وهيئة التأمينات والمعاشات تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات، ويتم ذلك بدءًا من صرف معاش يونيو المقبل توفير اللقاحات لهم، وذلك من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.