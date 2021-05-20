10 اجتماعات لـ«نقل النواب» الأسبوع المقبل للانتهاء من موازنة القطاع

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، 10 اجتماعات على مدار الأسبوع القادم، الأول عصر الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55، 62) بميناء الإسكندرية.

كما تناقش في اجتماعها الثاني فى مساء الأحد أيضا، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021-2022، فيما يخص (الهيئة العامه لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية العامه لقناة السويس).

كما تستكمل اللجنة خلال الاجتماعين الثالث والرابع، الإثنين، دراسة ذات الموضوعين.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماعين الخامس والسادس، الثلاثاء، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامه للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021-2022فيما يخص (الهيئة العامه للنقل النهري و الهية العامه لميناء دمياط والهيئة العامه للمواني البرية والجافة).

وتستأنف اللجنة مناقشاتها الاجتماعين السابع والثامن، الأربعاء، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامه للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022فيما يخص (الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامه لتخطيط مشروعات النقل، والمعهد القومي للنقل).

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماعين التاسع والعاشر، الخميس، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامه للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021-2022 فيما يخص (الهيئة العامه للطرق والكباري والنقل البري، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري، وديوان عام وزارة النقل، ومديريات الطرق بالمحافظات).