نائب محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الشمالية ويتابع تطوير حي الساحل

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير انتظام العمل، و تفقد حي الساحل بحضور رئيس الحى لمتابعة سير العمل وأعمال التطوير الجارية بشوارع الحي من إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتغيير كشافات الإنارة بنطاق الحي.

- متابعة خطة تطوير حي الساحل

وأكد نائب المحافظ خلال جولته على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة التطوير واستمع لشكوى بعض المواطنين بحى الساحل، كما تفقد حى الزيتون لمتابعة سير العمل، بحضور رئيس الحي، وتفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزيتون، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة، كما تابع فيها مستوى النظافة بشوارع الحي واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمحال التجارية.

- تفقد سير العمل بمستشفيات حي الزيتون

وتابع الدكتور حسام الدين فوزي سير العمل بمستشفيات حي الزيتون، و تفقد مستشفى الزيتون التخصيص لمتابعة سير انتظام العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحضور كافة الأطقم الطبية، كما تفقد تنك الأكسجين الجديد الوارد من وزارة الصحة لدعم المستشفى بأسطوانات أجهزة الأكسجين وغرف الرعاية الصحية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية ، المحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الاحترازية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء حرصًا على صحة المواطنين.

وأكد أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر، ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

FB_IMG_1621503863651

FB_IMG_1621503865626

FB_IMG_1621503859669

FB_IMG_1621503867733