لعدم قدرتها على الحركة.. أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وينقلها للمستشفى

استجاب أمن القاهرة لاستغاثة من أحد السيدات من المرضى، وتطلب فيها نقلها لإحدى المستشفيات.



كان ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، تضمن ستغاثة من إحدى المواطنات والتي أفادت فيه بأنها مريضة ولا تقوى على الحركة، وترغب فى الذهاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



و على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ، وتم التقابل مع المبلغة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقلها لتلقى العلاج بإحدى المستشفيات.



وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول، يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين ذات الطابع الإنساني.