«الرعاية الصحية» تكشف آليات العزل المنزلي لمرضى كورونا في بورسعيد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطة مبادرة الهيئة لمتابعة مرضى حالات العزل المنزلي لفيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، والتى ارتكزت على 4 محاور رئيسية أولها قاعدة بيانات مرضى العزل المنزلي والخاصة بالترصد في كافة المستشفيات التابعة للهيئة، والمحور الثاني فيختص بفرز المرضى اللذين تم اكتشاف إصابتهم من خلال خيم الفرز للكشف المبدئي بمداخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وتحديد مدى احتياجهم للزيارات المنزلية، فيما يرتكز المحور الثالث على تنفيذ الزيارات المنزلية بناء على بيانات المرضى المجمعة من خلال خط الاستشارات الطبية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلًا عن بيانات المرضى بغرفة الأزمات التي تعمل على مدار الساعة بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والتي تعمل بالتنسيق مع القطاع الوقائي بمديرية الصحة ببورسعيد وغرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان، أما المحور الرابع والأخير للمبادرة ارتكز على رفع التقارير الخاصة بالزيارات ومتابعة الحالات.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يتم تحديد مدى احتياجات المرضى للزيارة المنزلية بناءًا على عدة معايير وفقًا لعوامل الخطورة التي تشمل 5 مؤشرات أساسية تشمل سن المريض سواء أكثر من 45 سنة أو أقل من 15سنة ، الأعراض الحالية للمريض من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر ، التاريخ المرضي من وجود أمراض مزمنة من عدمه أو الإصابة بالأورام أو بالفشل الكلوي ، فضلًا عن نتيجة التحاليل والأشعة المقطعية للمريض إن وجدت وأخيرًا قياس نسبة الأكسجين في الدم للمريض إذا كانت أقل من 95.

وأضافت أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطن، وتسعى إلى تحسين المنظومة الصحية والرعاية الطبية المقدمة لهم وخاصة مصابي فيروس كورونا لحين تماثلهم للشفاء، مؤكدا ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي ومتلقي الخدمات الطبية.

وفيما يخص آلية تنفيذ المبادرة، أوضحت أنه يتم قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم لمرضى العزل المنزلي، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دورياً خلال فترة العزل المنزلي، أما في حال حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل المريض إلى المستشفيات المخصصة لإستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ولفتت الهيئة إلى توفير مهمات الوقاية والأدوات اللازمة لعمل الفرق الطبية إضافة إلى توفير تابلت متصل بالانترنت لتسجيل الزيارات لكل فريق طبي.

وأضافت الهيئة، أن آلية عمل الفرق الطبية ضمن مبادرة العزل المنزلي شملت تخصيص فرق طبية متحركة لمتابعة مرضى العزل المنزلي تغطى كافة أحياء محافظة بورسعيد، وذلك يوميًا خلال الفترة من 10صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، لافتة إلى توقيع الكشف الطبي المنزلي على 3600 مريض معزول منزليًا، وذلك بعد تخصيص عدد من الفرق لكل حي بمحافظة بورسعيد بما يتناسب مع أعداد مرضى العزل المنزلي به.