السفير الفلسطيني: تحرك لتنفيذ قرارات البرلمان العربي بتشكيل لجنة تقصي حقائق

أكد سفير فلسطين لدى مصر، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، تكثيف الجهود بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لتنفيذ قرارات البرلمان العربي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وإعداد تقرير محايد فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.

وقال اللوح في حديث لتلفزيون فلسطين: "إن كلمة الرئيس محمود عباس أمام البرلمان العربي تضمنت خطوط عمل استراتيجية على كافة المستويات السياسية والوطنية والدبلوماسية والقانونية"، معتبراً ما جاء في الكلمة هو دعم وإسناد للتحرك الذي يقوم به البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة والدبلوماسية الفلسطينية في نيويورك وفي عواصم دول صنع القرار للضغط على اسرائيل لوقف هذا العدوان.

وأشار إلى مخرجات اجتماع البرلمان العربي التي تصب في هذه الاستراتيجية، وفي هذا التوجه الخاص بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والمدينة المقدسة وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، وفتح تحقيق دولي بهذه الجرائم وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "هناك حراك مكثف لتنفيذ هذه القرارات، ونجحنا بالدبلوماسية الفلسطينية والعربية والصديقة أن نخلق جبهة دولية واسعة عريضة تدين هذا العدوان ودعم وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال.

ولفت اللوح إلى أن القيادة سوف تعد ملفاً حول الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في القطاع لضمها للملفات التي وضعت لدى المحكمة الجنائية الدولية".

وحول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السياسي بأن مصر سوف تخصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بمشاركة شركات إعمار مصرية"، قال: "الرئيس محمود عباس رحب بهذه المبادرة، ونحن في فلسطين نرحب بهذه المبادرة النوعية التي تأتي بوقت حرج يتعرض فيه شعبنا لأبشع الجرائم".

وأضاف: "بتوجهات من سيادته سوف نتابع هذه المبادرة مع الأشقاء في مصر، وفور توقف العدوان سوف تعمل فرق هندسية والطواقم بتقييم الحالة الميدانية وحجم الخسائر واحتياجات إعادة الإعمار بالشراكة بين القيادتين الفلسطيني والمصرية".