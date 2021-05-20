الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عبد العاطي التمساح مديرا لأدارة غرب الإسكندرية التعليمية

عبد العاطي التمساح
عبد العاطي التمساح


شهدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد سعد، حركة ترقيات وتنقلات محدودة لمديري الإدارات التعليمية، وشملت الحركة نقل عبد العاطي التمساح، من مدير إدارة الجمرك لمدير إدارة غرب، وكان يشغل من قبل مدير إدارة العامرية، ووكيل إدارة العجمي ومدرس أول لغة عربية.
 

وكشف "التمساح" في تصريحات سابقة، أن نظام التعليم عن بعد الذي طبقته الوزارة قبل تداعيات فيروس كورونا المستجد مشروع عالمي يحتذى به، لافتًا إلى أعمال الصيانة والتطوير في بعض المدارس خلال موسم الشتاء بتكلفة 30 ألف من منظمة اليونيسيف.
وتابع: تم تطبيق الإجراءات الإحترازية بنسبة كبيرة في المدارس مع تداعيات كورونا، لافتًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية أعدت مقايسة لتطوير و صيانة مبني الإدارة بالجمرك.

 

مدارس مدير التمساح بالاسكندرية جماعي نظام قبل تطوير

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