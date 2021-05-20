عبد العاطي التمساح مديرا لأدارة غرب الإسكندرية التعليمية



شهدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد سعد، حركة ترقيات وتنقلات محدودة لمديري الإدارات التعليمية، وشملت الحركة نقل عبد العاطي التمساح، من مدير إدارة الجمرك لمدير إدارة غرب، وكان يشغل من قبل مدير إدارة العامرية، ووكيل إدارة العجمي ومدرس أول لغة عربية.



وكشف "التمساح" في تصريحات سابقة، أن نظام التعليم عن بعد الذي طبقته الوزارة قبل تداعيات فيروس كورونا المستجد مشروع عالمي يحتذى به، لافتًا إلى أعمال الصيانة والتطوير في بعض المدارس خلال موسم الشتاء بتكلفة 30 ألف من منظمة اليونيسيف.

وتابع: تم تطبيق الإجراءات الإحترازية بنسبة كبيرة في المدارس مع تداعيات كورونا، لافتًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية أعدت مقايسة لتطوير و صيانة مبني الإدارة بالجمرك.



