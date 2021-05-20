باحثون كنديون يعدون دراسة جديدة لفحص سلامة لقاحات كورونا للنساء الحوامل والمرضعات

يقوم باحثون كنديون من جامعة كولومبيا البريطانية بإعداد دراسة معلوماتية لفحص سلامة وفعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك صحة الأمهات واطفالهن في حال ان النساء الحوامل تم تطعيمهم.

ووفقا لموقع "جلوبال نيوز" الكندية، تظل مخاطر وفوائد التطعيم لهذه المجموعات غير معروفة إلى حد كبير، نظرًا لأن التجارب السريرية الأولية لم تشملهم.

و سيتمكن الحوامل أو المرضعات من التسجيل للدراسة عبر الإنترنت على أساس تطوعي ولا يحتاجن إلى التطعيم بالفعل أو التخطيط للحصول عليه.

ونقل الموقع عن الدكتورة ديبورا موني من جامعة كولومبيا البريطانية، وأستاذة التوليد وأمراض النساء، قولها إن هناك حاجة ملحة لمراقبة النتائج المتعلقة بلقاحات كورونا على الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى الآثار السلبية للتطعيم من حيث إمكانية حدوث الحمل.

وأضافت في بيان: "بينما تجري الآن التجارب السريرية لـ COVID-19 على الحوامل والمرضعات، فإن التجارب السريرية الأولية استبعدت كلا المجموعتين ، لذلك لا تزال هناك فجوة معرفية كبيرة".

وأضافت: "هناك بيانات مطمئنة ناشئة عن طرح اللقاح في الولايات المتحدة، ولكن في هذا الوقت لا توجد بيانات كندية حول تأثير هذه اللقاحات أثناء الحمل"، مضيفة أنه من المهم أيضًا مراقبة مدى فعاليتها.

ولفتت إلى أنه بينما تم استبعاد النساء الحوامل والمرضعات من التجارب السريرية الأولية على اللقاحات، فإن الأدلة الواقعية تشير إلى أن التحصين آمن أثناء الحمل وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على وجه التحديد لسكان كندا.

وأشار الموقع إلى أنه في حين أن المخاطر الإجمالية لا تزال منخفضة، تظهر النتائج المبكرة من مشروع الدراسة اتجاهاً مقلقاً، موضحا أن الحوامل الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس هم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى أو دخولهم إلى وحدة العناية المركزة مقارنةً بعامة السكان.

وذكر الموقع أن جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء في كندا (SOGC) واللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين (NACI) توصيات أيضًا بتقديم لقاح COVID-19 للنساء في أي وقت سواء أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية.

ويتم تنفيذ هذا المشروع ، الذي تموله وكالة الصحة العامة الكندية من خلال المجموعة المرجعية لمراقبة اللقاحات وفرقة عمل المناعة ضد فيروس كورونا ، بالشراكة مع جهود مراقبة اللقاحات في جميع أنحاء البلاد.