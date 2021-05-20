الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب .

«الغضبان» يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب فى بورسعيد

عادل الغضبان
عادل الغضبان

 

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سوق العصر الحضارى بحى العرب ،  بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام،  الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مديرالأمن، وعادل عبد الفتاح رئيس الحى .


وأكد المحافظ أنه تم انشاء سوق العصر الجديد بحى العرب تماشيا مع الطفرة الخدمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا ، واستكمالا لسلسلة الأسواق الحديثة التى أقامتها المحافظة كسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد ، ولإنهاء عصر الأسواق العشوائية والاشغالات و تحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى ، لافتا أنه جرى تصميم السوق على أحدث طراز بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المحال البديلة  بالسوق لجميع المستحقين  .

وأوضح أنه تم إزالة الأسواق العشوائية بالمنطقة بالتوازى مع افتتاح سوق العصر الجديد ، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق  ، وذلك لتحقيق مظهر حضارى لائق يتناسب مع أعمال التنمية التى تشهدها كافة المجالات ببورسعيد ،  ووجه المحافظ بمنع عودة أى أشكال للعشوائيات بالمنطقة ، وتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المخالفين وواضعى  الاشغالات والتعديات ، لافتا أن كافة أحياء بورسعيد تشهد إعادة هيكلة وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حديثة تحقق سيل الراحة للمواطنين وترفع كفاءة الخدمات المقدمة .

وأشار إلى أن سوق العصر الجديد مقام على مساحة ٢٠٠٠ م2 ، بالاضافة إلي الطرق المحيطة به ليستقبل الباعة الموجودين بعدد من الأسواق العشوائية.
 

يتكون السوق من ٧٢ باكية بالاضافة إلي ٥٥ محلا تضم عدد من الانشطة، إنه تم مراعاة اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الباعة.

 

كان قد أعلن “الغضبان" أن الأجهزة التنفيذية بحي العرب والأجهزة الأمنية، نجحت ،اليوم الأربعاء، فى إزالة الاشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمحيط سوق العصر ٢،١ بحى العرب ، تمهيدا لافتتاح سوق العصر الحضارى الجديد .


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والامنية بحي العرب قامت بحملة مكثفة على الأسواق الشعبية العشوائية بالمنطقة  استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات والحد من انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة وتمهيدآ لافتتاح سوق العصر ( ١ - ٢ ) بشارع القليوبية وشارع الدقهلية والشوارع الجانبية بالتنسيق مع شرطة المرافق و قسم شرطة العرب ، حيث قامت الحملة  برفع الإشغالات المتواجدة وبائعي الفاكهة والخضار بحرم الطريق العام بشارع الدقهلية والقليوبية ومحيط سوق العصر ١ - ٢. 
 

وتم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم العودة والتجمع لعدم الإضرار بالصحة العامة ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد خصوصآ بعد رفع المخلفات التي نتجت عن إزالة الإشغالات و للحفاظ على المظهر العام محيط سوق العصر ١ - ٢ و سيتم تطبيق القانون لكل من يخالف ذالك التعليمات وهذا لتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمواطنين ، يأتى ذلك ضمن سلسلة الأسواق الحضارية الحديثة التى تشهدها بورسعيد حاليا تماشيا مع الطفرة التنموية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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