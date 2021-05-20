الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين : سفينة حربية أمريكية دخلت مياهها بصورة غير مشروعة

سفينة حربية
سفينة حربية

قالت الصين، اليوم الخميس، إن سفينة حربية أمريكية دخلت مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة في بحر الصين الجنوبي، في أحدث تراشق بين البلدين فيما يتعلق بمطالبات بكين بالسيادة في هذا الممر المائي.

وقالت قيادة القطاع الجنوبي بالجيش الصيني إن السفينة الحربية الأمريكية كيرتس ويلبور دخلت المياه بالقرب من جزر باراسيل دون إذن، وأضافت أن سفنها وطائراتها تعقبتها.

ومضت قائلة إن الصين تعترض على التحرك الأمريكي الذي قالت إنه يمثّل انتهاكًا لسيادتها ويقوض السلم والاستقرار بالمنطقة.

 

العلاقات الصينية- الأمريكية

وأصبح بحر الصين الجنوبي واحدًا من نقاط كثيرة مثار توتر في العلاقات الصينية الأمريكية، إذ ترفض واشنطن ما تصفه بمطالب إقليمية غير مشروعة في البحر الغني بالموارد الطبيعية.

وتسارعت وتيرة عبور سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي في السنوات الأخيرة، في استعراض للقوة في وجه المزاعم الصينية.

وأصدرت البحرية الأمريكية لاحقًا، اليوم الخميس، بيانًا قالت فيه إن السفينة الحربية كيرتس ويلبور "أكدت حقوق الملاحة وحرية الإبحار" قرب جزر باراسيل التي تتنازع الصين وتايوان وفيتنام السيادة عليها.

وفي وقت سابق، اتهمت الصين الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بتهديد السلم والاستقرار في مضيق تايوان، بعد مرور سفينة حربية أمريكية مجددًا عبر المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وقال الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية إن المدمرة "كيرتس ويلبر" المزودة بصواريخ موجهة نفذت "عبورًا روتينيًا بمضيق تايوان" يوم الثلاثاء، بما يتفق مع القانون الدولي.

وأضاف أن "عبور السفينة من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ، وسيواصل الجيش الأمريكي التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وندد متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني بالعملية الأمريكية التي جاءت وسط توتر محتدم بين القوتين العظمتين.

وقال المتحدث الصيني: "الأفعال الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، وتفسد عمدًا الوضع الإقليمي وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر".

وأضاف أن القوات الصينية راقبت السفينة الأمريكية طوال رحلتها بالمضيق.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن المدمرة الأمريكية أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق، وإن الوضع كان "طبيعيًا".

بكين سفينة حربية الصين

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