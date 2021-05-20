الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

تطعيم 3% فقط من السكان فى أمريكا اللاتينية ضد «كورونا»

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

قالت كاريسا إيتيني مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، إن هناك فجوات واضحة في عملية الحصول على لقاحات فيروس كورونا في أنحاء أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وأضافت في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أمس الأربعاء "3 % فقط من مواطني أمريكا اللاتينية تم تطعيمهم بصورة كاملة"، موضحة "وما زال أمامنا طريق طويل لضمان توافر الحماية  للجميع".
وأشارت إلى اعتماد المنطقة الزائد على الصادرات من أجل الإمدادات الطبية الأساسية.

وقالت "أقل من 4% من المنتجات الطبية المستخدمة خلال مواجهة فيروس كورونا جاءت من المنطقة"، مضيفا "نتيجة لحظر الصادرات وتأخر سلاسل الإمداد والافتقار للقوى الشرائية، تكافح منطقتنا للحصول على مستلزمات الحماية الشخصية وإمدادات الاكسجين والأدوية واللقاحات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا".
وأكملت "توسيع القدرة الإقليمية لتصنيع المعدات الطبية الاستراتيجية وخاصة اللقاحات أمر ملح من أجل شعبنا والأمن الصحي".
يشار إلى أنه في البرازيل والأرجنتين والمكسيك، يتم بالفعل تصنيع وتعبئة لقاحات مثل أسترازينيكا وكانسينو على نطاق محدود. وفي كوبا، هناك لقاحان محليان يخضعان للمرحلة النهائية من الاختبارات السريرية.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

منظمة الصحة أمريكا اللاتينية كورونا لقاحات كورونا

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