تفاصيل ضبط «متحرش طنطا».. نشرت له فتاة فيديو خادش للحياء في الطريق العام

أكد مصدر أمني مُطلع بمديرية أمن الغربية، أن المديرية تمكنت اليوم الخميس، عقب تحديدها لقائد السيارة المتهم بالتحرش من فتاة طنطا، وهو (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

وكان أمن الغربية، قد تمكن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على صفحة دعاء. م، بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك ) وثقت فيه قيام قائد سيارة حاصة (محددة) بالتحرش بها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، أمام كلية التربية جامعة طنطا، وأشار المصدر الأمني إلى قيامه بعمل إشارات خادشة للحياء وكذا بعض الأفعال المخلة بالآداب داخل السيارة.

وكانت دعاء. م طالبة كلية الأداب بجامعة طنطا وصاحبة واقعة تحرش طنطا، كشفت أن نيابة ثان طنطا طلبتها للحضور لسماع أقوالها في واقعة التحرش والفعل الفاضح، وأكدت في حديث خاص سابق لـ"الدستور"، أن وكيل النيابة طمئنها، وأكد لها ضبط المتهم في أقرب وقت وهم ما تم بالفعل.



كما أوضحت الفتاة الجامعية أنها أدلت بأقوالها أمام وكيل النيابة بكل تفاصيل الواقعة، والتي حدثت عند الساعة السادسة من مغرب أول أيام عيد الفطر، خلال تواجدها برفقة صديقتها في مدينة طنطا، لقضاء إجازة عيد الفطر، وأن المتهم ظل يطاردها ويتحرش بها لفظيًا مدة كبيرة مما اضطرها للصعود فوق رصيف الشارع، ثم اختفى بعدها لتجده بعد دقائق يقف بسيارته أمامها ويفعل هذا الفعل الفاضح "ممارسة العادة السرية".

موضحة أنها حررت محضر رقم 3702 إداري ثان طنطا، تتهم فيه قائد سيارة ملاكي بفعل فاضح في الشارع، ومحاولة التحرش بها، وهو ما دفعها لتحرير محضر بالواقعة، وتقديم فيديو وثقت به الواقعة، فضلًا عن قيامها بالنشر عبر صفجتها علي موقع "فيس بوك". لتوثيق الواقعة للرأى العام، وكانت الدستور قد إنفردت بحوار مع الفتاة توجهت فيه بالشكر لكل من تضامن معها.

ومن المنتظر أن يواجه متحرش طنطا عدة إتهامات أبرزها التحرش بأنثي والفعل الفاضح في الطريق العام، وكذلك من المرجح عرضه اليوم علي الفتاة للتأكد من كونه هو من قام بهذة الأفعال من عدمه.