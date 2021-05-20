ضبط 250 طربة حشيش قبل بيعها بمليون و750 ألف جنيه في الغربية

نجحت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، في ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بالإسكندرية وله محل إقامة آخر بالقاهرة) تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وعُثر بحوزته على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و750 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.