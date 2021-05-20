تحرير 153 محضرًا عماليًا بالجيزة خلال أبريل

قال محمد عيسى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، إن المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 58 منشأة، وإعادة التفتيش 108 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 53 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ111 منشأة أخرى.

التفتيش العمالي

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 292 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 153 محضراً عمالياً، وبحث 65 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 119 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

رعاية العمالة غير المنتظمة

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع 16 منحة زواج بـ 48 ألف جنيه، و26 منحة مولود بإجمالي 79 ألف جنيه، و14 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 44 ألف جنيه، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ4 عمال بمبلغ 450 جنيه، وعمل 9 عمليات جراحية بـ27 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 388 ألفاً و450 جنيه لـ69 عاملاً.

تراخيص عمل الأجانب

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 22 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 9 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 603 شكوى عمالية (فصل - مطالب) ، تم تسوية 48 شكوى منها ودياً، وإحالة 223 شكوى للمحكمة العمالية، و96 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 235 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية، أنه جارى البدء فى الدورة التدريبية على مهنة إصلاح الأجهزة الكهربائية بمركز التدريب المهني ببولاق الدكرور، كما تم بدء دورة تدريبية على مهنة صناعة الألوميتال بمركز تدريب منشأة البكري، وبدء 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة وكهربائي التوصيلات والسباكة الصحية.