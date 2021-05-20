الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء تدريبات تكتيكية بين روسيا وصربيا في مجال مكافحة الإرهاب

تدريبات روسية - صربية
تدريبات روسية - صربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء التدريبات التكتيكية الروسية الصربية؛ لمكافحة الإرهاب في صربيا.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - "شهدت صربيا افتتاح التدريبات الروسية - الصربية التكتيكية المشتركة، في مجال مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أنها ستستمر حتى 25 مايو الجاري، بمشاركة وحدات المهمات الخاصة من البلدين.
وأوضح البيان أن الجانب الروسي قدم للمشاركة في التدريبات حوالي 200 عسكري و11 قطعة من المعدات الحربية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفعالية التدرب على الهبوط بواسطة أنظمة المظلات "أربالت"، وتطويق موقع تواجد تشكيل مسلح غير شرعي، والقضاء على عناصره، بالإضافة إلى ذلك، من المخطط تنظيم عروض توضيحية، وتدريب العسكريين الروس والصرب على الرماية من أسلحة خفيفة.

على جانب آخر، أعلنت روسيا، إنتاج لقاحها الرئيسي المضاد لفيروس كورونا في صربيا، لتكون أول دولة أوروبية تقوم بتصنيع "سبوتنيك-في" بعد روسيا وبيلاروس.

وذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي مول اللقاح في بيان "أصبحت صربيا أول دولة في جنوب أوروبا تنتج سبوتنيك-في".

ولفت متحدث باسم الصندوق في اتصال مع وكالة فرانس برس إلى أن روسيا وبيلاروس، حليفة موسكو، تنتجان حالياً هذا اللقاح في أوروبا.

من جهته، أعلن وزير الابتكار الصربي نيناد بوبوفيتش في تغريدة على “تويتر” أن الإنتاج في صربيا سيبدأ في 20 مايو، واعتبر كيريل ديميترييف المدير العام للصندوق الروسي في بيان "يمكن زيادة حجم التطعيم بشكل كبير بفضل بدء الإنتاج محلياً".

وفي أغسطس الماضي، انتقد الغرب إعلان موسكو عن طرح "سبوتنيك-في" معتبرين أنه سابق لأوانه، ولكن تم التأكد من فعالية المنتج في الأشهر التي تلت ذلك، واللقاح مستخدم حاليًا في ستين دولة.

 

تدريبات روسية - صربية الإرهاب مكافحة الإرهاب صربيا روسيا

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