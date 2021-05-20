الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

«سامحيني يا أمي».. «إبراهيم» ينتحر في المرج ويترك رسالة إلى والدته

انتحار
انتحار

صرحت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف أحمد حنفي المحامي العام، بدفن جثة شاب انتحر شنقًا بدائرة القسم، كما قررت النيابة استدعاء والدة المتوفي للاستماع لأقوالها حول الواقعة. 

- تفاصيل الواقعة 

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشاب عشريني، يدعى "إبراهيم"، و أظهرت استخدام المتوفي حبلًا لشنق نفسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، كما تبين أنه ترك ورقة بخط يده مكتوبًا فيها "سامحيني يا أمي". 

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب مشنوقًا وحول عنقه حبل، وقد فارق الحياة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات

- رأي الطب النفسي 

وقال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، في تصريحات صحفية،  إن السبب الرئيسي للانتحار هو  الاكتئاب بسبب ضغوط حياتية، فقد يشعر المنتحر بعدم المتعة والرغبة في الحياة ويكون فاقدًا للملذات، بل أن هناك اشخاص من المنتحرين يعتقدون أنهم يسمعون أصواتًا تعطي لهم الأوامر بشكل مستمر تأمرهم بالانتحار للتخلص من هذه الأفكار. 

- اختصاصات الأمن العام 

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

 وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

نيابة المرج امن القاهرة انتحار شاب رسالة

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