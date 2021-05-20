جامعة القاهرة تفتتح أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط الإثنين

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، مع اللجنة التحضيرية المنظمة لافتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، كأول كلية من نوعها في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط تتخصص في عدة علوم بينية، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين وتنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، الترتيبات النهائية الخاصة بالافتتاح، والمقرر في الحادية عشرة صباح الإثنين 24 مايو الجاري، بمقر الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور نخبة من القيادات ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تهدف إلى التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتعظيم علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والمساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والإبتكار واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية في مصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية، ودراسة ما يتعلق بكافة مقومات إنشائها من امكانيات مادية وبشرية، مؤكدًا على أهميتها في الأمن القومي المصري ومساهماتها في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.