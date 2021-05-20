الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تفتتح أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط الإثنين

صورة الكلية
صورة الكلية

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، مع اللجنة التحضيرية المنظمة لافتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، كأول كلية من نوعها في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط تتخصص في عدة علوم بينية، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين وتنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، الترتيبات النهائية الخاصة بالافتتاح، والمقرر في الحادية عشرة صباح الإثنين 24 مايو الجاري، بمقر الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور نخبة من القيادات ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تهدف إلى التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتعظيم علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والمساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والإبتكار واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية في مصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية، ودراسة ما يتعلق بكافة مقومات إنشائها من امكانيات مادية وبشرية، مؤكدًا على أهميتها في الأمن القومي المصري ومساهماتها في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

النانو تكنولوجي أخبار جامعة القاهرة اخبار جامعة القناة الخشت العام الدراسي الجديد الدكتور محمد عثمان الخشت

الأكثر قراءة

الآن.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2021.. "الشهادة الإعدادية"

رئيس الوزراء يشهد تطعيم مواطنين ضد كورونا بأرض المعارض

وزير النقل: وقف تشغيل القطارات القديمة أول ديسمبر

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 20-5-2021

وزير النقل: لن يسمح بوجود متطرفين بـ«السكة الحديد».. ونهاية الحوادث في سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا

الرئيس الفلسطينى: التصعيد الإسرائيلى يتطلب البدء بحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية

مفاجآت حماس..كيف أثرت "الأخطاء الاستخباراتية" الإسرائيلية على المواجهة؟