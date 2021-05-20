الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تُدعم جهود مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين

الاحتلال
الاحتلال

دعت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إلى تخفيف التوتر بين جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية ، ووقف إطلاق النار على الفور، مؤكدة دعمها لجهود المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وغيرها، لوساطة ترمي لوقف إطلاق النار .
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي سونج-سام في تصريح له اليوم، إذاعته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، مجددا عن قلق بلاده من تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين بشأن الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
فيما ذكر مصدر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن عدد الموطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة يقدر بـ 16 مواطنا و4 مواطنين على التوالي، وأكدت الوزارة أنهم لم يسجلوا أي ضرر.

على جانب آخر، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت أكثر من 30 غارة عنيفة على مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع، استهدفت خلالها طرقاً رئيسية ومواقع وأراض شمال مدينة غزة وفي بلدة جباليا شمال القطاع وفي محافظة خان يونس جنوبا؛ ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيا بجروح مختلفة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن أحد العمال الفلسطينيين أصيب بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن الوحشي من مستوطنين جنوب يافا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين من الخليل وأصابت 3 آخرين بالرصاص الحي واعتقلت أسيرا محررا.

من جهة أخرى، شهدت مدينة (أم الفحم) داخل أراضي عام 1948، حدادا وإضرابا شاملا في كافة المرافق، إثر استشهاد أحد الأشخاص متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه لإطلاق نار على يد عناصر من الشرطة الإسرائيلية، وقد اندلعت مواجهات في أعقاب مسيرة نظمت في ساعة متأخرة أمس من الليلة، في المدينة بعد الإعلان يوم أمس عن استشهاده.
 

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