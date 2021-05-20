«القوى العاملة»: تعيين 4476 شابا بينهم 44 من ذوي القدرات بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 4476 شاباً، بينهم 44 شاباً من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 8289 راغب عمل منهم 80 من ذوي القدرات، وتوفير 83 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح الوزير، أنه تم استخراج 1648 شهادة قياس مستوى مهارة و1636 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 3436 شاباً، بينهم 54 شاباً من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 13304 راغب عمل منهم 69 من ذوي القدرات، وتوفير 1644 فرصة عمل.

كما قامت خلال شهر مارس، باستخراج 1666 شهادة قياس مستوى المهارة و1510 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش 170 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 70 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ143 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، خلال شهر مارس، بالتفتيش على 162 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 189 محضراً عمالياً، وبحث 85 شكوى، وعمل ندوتان توعية، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 396 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.