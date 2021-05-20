اقتراح برلماني بإنشاء ناد رياضي لاكتشاف مواهب أطفال الشوارع

تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة بشأن إنشاء ناد رياضي لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الألعاب من أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وتأهليهم بدنياً وفنياً ودمجهم في الأوساط الرياضية بشكل حقيقي وفعال.

وأوضح مهنى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أشد المهتمين بمعالجة المشكلات التي تواجه ملف "أطفال الشوارع" من كافة الاتجاهات والنواحي والذين يبلغ عددهم وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي حوالي 17 ألف طفل بمختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما إطلاق برنامج "أطفال بلا مأوى".

وتابع: "ذلك البرنامج تم إطلاقه من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، وتقدر تكلفته بـ164 مليون جنيه ويستهدف 12,772 طفل في عشر محافظات، هي الأعلى كثافة من حيث تجمع الأطفال الذين هم بلا مأوى".

وأكمل وكيل القوى العاملة: “تلك الخطوة وإن كان محمودة ومشكورة للغاية إلا أننا نرى أنه يمكن أن يتم تطويرها بشكل أكثر فاعلية من خلال فرز هؤلاء الأطفال من حيث المهارات والمواهب الرياضية الكامنة وسط صفوفهم من خلال إنشاء ناد رياضي يتم من خلاله إنشاء معسكرات تدريبية مغلقة واختبارات رياضية لقياس مدى لياقة وموهبة هؤلاء الأطفال في مختلف الرياضات وانتقاء الكوادر المميزة منهم ودمجهم في دورات تدريبية وفترات معايشة مع كبرى الأندية المصرية كخطوة مبدئية تمهيداً لعرضهم على قطاعات الناشئين بتلك الأندية من أجل تبنيهم وإدراجهم بالمسابقات الخاصة بتلك القطاعات، وهو ما يعد امراً في غاية الأهمية نظراً لأنه ليس فقط سيساهم ولو بشكل جزئي في انتشال طفل من يراسل الشارع، بل وان ذلك الطفل قد يصبح بطلاً رياضياً نفتخر به جميعاً ويكون نموذجاً ومنهجاً يُحتذى به وتحتفي به الدولة المصرية، ويكون تجربة تنتهجها مختلف الدول الأخرى”.