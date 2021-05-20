تفاصيل خطة فرد أمن سرق صيدلية شهيرة باستخدام «سنجة» في الهرم

"إذا أكرمت اللئيم تمردا".. هذه العبارة تنطبق فعلا على فرد أمن يعمل في سلسلة صيدليات شهيرة، خطط لسرقة محل عمله الذي طالما عمل فيه وكان مصدر دخله لإعالة أسرته، لكن كان للشيطان دور أخر بأن وسوس له بالإشتراك مع صديق له يعمل نجارا لسرقة محل عمله بالإكراه في الهرم.

و أحالت النيابة العامة فرد أمن ونجار "موبيليا" للمحاكمة أمام الجنايات، على خلفية اتهامهما بسرقة الصيدلية محل عمل الأول كرها بمنطقة الهرم، في القضية رقم 60484 لسنة 2020 جنايات الهرم، المقيدة برقم 1882 لسنة 2020 كلي نيابة السادس من أكتوبر.

- تفاصيل القضية

قرار الاحالة أكد انه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، "إ.أ"، 30 سنة، عامل أمن بصيدلية شهيرة فرع كوبري المريوطية، و" كـ.م"، 43 سنة، نجار موبيليا، لأنهما في 2020/12/18 بدائرة قسم الهرم، محافظة الجيزة، سرقا ليلا المنقولات والمبالغ المالية المبينين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجني عليها الدكتورة " د.ج"، کرها عن العاملين بها وهم "هـ.ت"، و "أ. م"، و "م.ح"، و نفاذا لذلك الغرض حازا وأحرزا في سبيل الوصول لغايتهما سلاحا أبيض "سنجة".

وكشف أمر الإحالة عن خطة المتهمين حيث حضر المتهم الثاني منهما لمحل عمل المتهم الأول كفرد أمن بالصيدلية المار بيانها، و أشهر السلاح لبث الرعب في نفسهم إبان رفض المتهم الأول صوريا فعلة الثاني مساعدة له في حقيقة الأمر بإعطائه المبالغ المالية والمنقولات، متمكنين بذلك المشروع الإجرامي، وهذا السلاح الأبيض من شل مقاومة من سلف ذكرهم وسرقة ما ورد بعاليه على النحو المبين بالأوراق.

- أقوال الشهود

وجاء باقوال "هـ.ت"،41 عام، مساعد صيدلي بفرع كوبري المريوطية، أنه حال تواجده بالصيدلية محل الواقعة عاملا بها وبرفقته الشاهدين الثانية والثالث، والمتهم الأول فرد الأمن وفي نهاية اليوم مساء، حضر إليهم المتهم الثاني مشهرا في مواجهتهم سلاح الأبيض سنجة مدخلا في انفسهم الرعب طالبا منه ومن الشاهين الثاني والثالث الابتعاد عنه، فدخلوا جميعا داخل دورة المياه المتواجده بالصيدلية وتركوه مع المتهم الأول وبانتهاء الواقعة تبين له والآخرين سرقة مبلغ مالية وبعض المنقولات .

كما جاء باقوال "ن.أ"، 25 عاما، دكتورة صيدلانية، و"م.ح"، 30 عاما، موظف تجميل لفرع كوبري المريوطية بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.

كما جاء باقوال "ر.م"، 39 عاما، دكتور صيدلي مدير منطقة الهرم وفيصل، بصيدلية شهيرة، أنه ورد اتصال هاتفي من المتهم الأول مفاده سرقة الصيدلية محل عمله، وعليه أبلغ بالواقعة، متهما فيها اياه، مضيفا أنه بالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة بالصيدلية تبيين ذات مضمون ما جاء بشهادة سالفيه.

- نتائج التحريات

وجاء بأقوال معاون مباحث قسم شرطة الهرم بتوصل تحرياته السريه لحقيقة الواقعة واشتراك المتهم الأول مع المتهم الثاني في ارتكاب الواقعة محل التحقيق، متمكنا من ضبط الأخير نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره- والذي ارشد عن المسروقات، مضيفا بمضمون ما شهد به عاليه تحقيقا .

- ملاحظات النيابة العامة

أقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة محل التحقيق بالاشتراك مع المتهم الأول اثر مخطط إجرامي مشترك فيما بينهما، وبعرض المتهم الثاني على الشهود بسراي النيابة تعرفوا عليه مقررین بارتكابه للواقعة من التحقیقات، وبعرض المضبوطات من المسروقات على الشهود من الأول في الرابع اقروا بكونها من المسروقات الخاصة بالصيدلية محل الواقعة، وأرفق بالتحقيقات تسجيلات مرئية لكاميرات المراقبة بالصيدلية محل الواقعة وكان فحواها مضمون ما جاء بشهادة من سلف ذكرهم عالیه، وبعرض التسجيلات على المتهم الثاني أقر أنه هو الشخص الظاهر بها مرتكبا لواقعة السرقة بالإكراه.