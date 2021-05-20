الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يشهد تطعيم مواطنين ضد كورونا بأرض المعارض

مدبولى
مدبولى

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمركز التطعيم بأرض المعارض، بمدينة نصر. 

وكانت وزيرة الصحة قد استعرضت خلال اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، جهود التوسع في أماكن اللقاحات وتوفير مراكز تلقيح رئيسية، حيث وصل عدد المراكز إلى 376 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أنه تمت إقامة مركز تلقى لقاح فيروس كورونا بأرض المعارض، مجهز لاستقبال 10 آلاف مواطن يوميا لتلقى اللقاح، مقسم إلى 96 نقطة تطعيم مع توفير كافة المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى والمواد الإعلامية التوعوية.

وتبلغ القوى البشرية العاملة فى المركز 600 فرد من الأطقم الطبية، ويعمل المركز من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الـ 10 مساء، كما توجد  بالمركز أماكن انتظار للمواطنين تسع لـ 500 فرد، فضلاً عن أنه مزود بنظام انتظار العملاء Queue system وذلك لتسهيل دخول المواطنين ومنع التكدس والازدحام.

كما تم تخصيص 30 فردا للعمل فى الاستعلامات وخدمة المواطنين، إلى جانب توفير  عدد 5 عربات جولف لنقل المواطنين غير القادرين من بوابة أرض المعارض وحتى المركز.

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