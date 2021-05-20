«البتروكيماويات» الفلسطينية: موقف مصر يعيد للقاهرة صدارة الموقف القومي

قدمت النقابة العاملة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في غزة - فلسطين، برئاسة أسامة الحاج أحمد، شكرها وتقديرها للقيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه ودعمه للقضية الفلسطينية، ونضال عمال وشعب فلسطين، وذلك بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإزالة آثار العدوان الصهيوني عنها.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الرسالة التي أكدت الدور الرئيسي والمحوري لما يقوم به الشعب المصري والنقابات المختلفة والإعلام، في تجنيد كل مصادر الإسناد لكفاح الشعب الفلسطيني والذي واكب الهجمات على قطاع غزة.

وناشد رئيس النقابة الجماهير والحكومات العربية أن تحذو حذو مصر حكومة وشعباً، لبلورة وتشكيل أوسع جبهة عربية قومية تشكل ظهيراً وسنداً للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة العنصرية التي يتعرض لها.

واختتمت النقابة بتوجيه التحية لمصر العروبة شعباً وحكومة، مؤكدة أن شعباً أنجب الرموز الوطنية والقومية سيظل شعباً حياً وخيراً متحداً مع أمته.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤيد مبادرة السيسي

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تأييده لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى قرارات مماثلة لدعم الحق الفلسطيني.

وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن القرارات والتوجيهات الرئاسية بدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي الجديد تأتي من منطلق عقيدة الشعب المصري في مساندة الحق الفلسطيني ضد الاحتلال وممارساته وانتهاكاته لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف المراغي، أن عمال مصر يقفون خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، مشيدا بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس السيسي خلال هذه الأيام إلى فرنسا والتي تؤكد عودة دور مصر الريادي على كافة الأصعدة.