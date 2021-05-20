الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنيا»: دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص فى أعمال التطهير

دورة تدريبية على
دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في التطهير بمياه المنيا

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، دورة تدريبية على كيفية استخدام أدوات ومهمات الغوص في تطهير محطات مياه الشرب وشبكات ومطابق الصرف الصحي وغرف المحابس لـ 27 غطاسًا ومسؤول سلامة وصحة مهنية بأفرع الشركة المختلفة.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا، أن تدريبات مجال السلامة والصحة المهنية تأتى بهدف رفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملى على كيفية إرتداء بدلة المهمات وكيفية مواجهة المشاكل الخاصة بالصرف الصحى ضمن توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد الشهاوى مواطنى المحافظة عدم التعامل مع أى مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحى بالشوارع حتى لايعرضوا أرواحهم للخطر، حيث أن التعامل مع تلك الحالات تتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ ومزوده بأحدث الأجهزة الحديثة.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، كانت قد أطلقت حملة للتوعية المائية عن ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى استخدامها، ولتوضح الممارسات المثلى التى يجب اتباعها فى العادات المقترنة بالأعياد، كغسيل السجاد والتى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وشملت الحملة كيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الحملة تنفذها إدارة التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعى فى ظل جائحة فيروس كورونا، لرفع الوعى بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها. وأشار أن الشركة أنشأت مركزا إعلاميا للتوسع فى إستخدام وسائل التواصل الإجتماعى، صفحتها الرسمية لتكون مصدرا موثقا لنقل الأخبار والتفاعل مع المواطنين، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكترونى للشركة وإنشاء قناة على اليوتيوب.

دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في التطهير بمياه المنيا
دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في التطهير بمياه المنيا
دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في التطهير بمياه المنيا
دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في التطهير بمياه المنيا
دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في التطهير بمياه المنيا
دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في التطهير بمياه المنيا
دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في التطهير بمياه المنيا
دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في التطهير بمياه المنيا
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