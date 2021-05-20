وزير الخارجية الألماني: نتواصل مع القاهرة وواشنطن بشأن «التهدئة» في فلسطين

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تتواصل مع القاهرة وواشنطن بشأن جهود التهدئة، مؤكدا على دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في فلسطين.

وأكد وزير الخارجية الألماني، أن الوضع الإنساني في غزة مثير للقلق، مشيرًا إلى سعي بلاده لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

يأتي هذا فيما توقع مسؤول كبير في حماس التوصل لتهدئة في غضون أيام، رغم تبادل الهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وغزة ودخولها اليوم الخميس يومها الحادي عشر مع توجيه الطيران الإسرائيلي ضربات جوية جديدة وإطلاق مسلحين فلسطينيين مزيدا من الصواريخ.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على السعي إلى "تهدئة" تمهيدا للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وقال موسى أبو مرزوق، القيادي في حماس، في مقابلة مع قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية: "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح.. أتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين، ووقف إطلاق النار سيكون على قاعدة التزامن".



ونفذت إسرائيل أكثر من 12 ضربة جوية على غزة بعد منتصف الليل منها ضربتان دمرتا منزلين في جنوب القطاع. وقال مسعفون إن أربعة أشخاص أصيبوا في ضربة جوية على بلدة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه ضرب في ساعة مبكرة اليوم الخميس ما وصفه بأنه "وحدة لتخزين السلاح" في منزل مسؤول بحماس في مدينة غزة، وكذلك "بنية تحتية عسكرية في مقار إقامة" قادة آخرين في حماس ومنها ما يقع في خان يونس.

