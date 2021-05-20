بإجراءات احترازية.. حدائق «الري» تستعد لاستقبال الزوار وخطة لاستكمال التطوير

تستعد وزارة الموارد المائية والري، لفتح الحدائق العامة التابعة لها بمختلف المحافظات ومنها القناطر الخيرية والدلتا، لتكون متنفسا للمواطنين خلاف الفترة الحالية، طبقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد التى قررها مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير حرصا على صحة المواطنين ومنعا للتزاحم.



- تشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية



من جانبه أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ " الدستور "، على ضرورة الإلتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في إطار قرارات مجلس الوزراء، و وزير الري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء زيارة الحدائق العامة التابعة للوزارة بمختلف المحافظات ، مع استمرار أعمال التطوير والصيانة لكافة الحدائق لتكون على أكمل وجه لاستقبال المواطنين.



وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إلى إستمرار إتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد،على مستوى كافة المبانى التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، خاصة خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تتم حالياً ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.



- خطة تطوير لكافة الحدائق بالمحافظات



يأتى ذلك فيما تنفذ الوزارة خطة أعمال لتطوير مختلف الحدائق طوال الفترة الحالية بجهود ذاتية، من جانب العاملين والاستشاريين بالوزارة، ويتم إجراء أعمال الصيانة للحدائق، و التي أصبحت مجموعة منها جاهزة لاستقبال الزائرين ، مع بدء اتخاذ قرار بإعادة فتح الحدائق بكامل طاقتها طبقاً لما قررته لجنة كورونا بمجلس الوزراء.



كما انتهت وزارة الموارد المائية والرى مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فرع دمياط القديمة وقناطر فرع دمياط الجديدة ، وهي مقامة على مساحة 13 فداناً ، و تضمنت أعمال التطوير إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين ، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد علي باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام.