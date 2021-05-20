الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية السورية للمقيمين في الخارج

سوريا
سوريا

بدأت عمليات الاقتراع لانتخابات الرئاسة السورية للمقيمين في الخارج، صباح اليوم الخميس، في عدد من السفارات والبعثات والقنصليات السورية حول العالم، وتوافد السوريون مع اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وذكر التلفزيون السوري، أن السوريين المقيمين في البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبي ولبنان، بدأوا عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة في مقار السفارات السورية هناك والتي فتحت أبوابها منذ السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل بلد.

وكانت دعت وزارة الخارجية السورية، أمس الأربعاء فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) المواطنين السوريين المغتربين إلى التصويت في هذه الانتخابات لتأكيد الانتماء للوطن.

وقالت الخارجية السورية، "ليكن شعار المواطنين المغتربين، إنه من أجل سوريا سأشارك في الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن ممارسة ذلك الواجب الوطني يشكل التأكيد الأبلغ على التمسك باستقلالية القرار الوطني، وإفشال كافة المحاولات الرامية لفرض الوصاية على السوريين، ورهن إرادتهم لمشيئة الآخرين.

وأكدت أن السفارات السورية والعاملين فيها يفتحون قلوبهم قبل أبوابهم لاستقبال الناخبين لممارسة هذا الواجب الوطني، والمشاركة مع السوريين داخل حدود الوطن في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وكان رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، أعلن يوم 20 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع في الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج، بينما من المقرر أن تجرى في الداخل يوم 26 من نفس الشهر.

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