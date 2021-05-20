غدًا.. حدائق الحيوان والأورمان والأسماك تفتح أبوابها للزوار

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والمشرف على حدائق الحيوان، أن حدائق الحيوان والأسماك ومتنزهات وزارة الزراعة ستفتح أبوابها غدا الجمعة أمام الزائرين مع موافقة مجلس الوزراء على افتتاح جميع الحدائق والمتنزهات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من المواطنين.

وقال في تصريحات للدستور، إن فتح الحدائق سيكون وفق الضوابط التي التي حددها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس الأربعاء، للحد من الإصابات بفيروس كورونا وأن أعداد الزائرين ستكون محدودة.

ضوابط دخول حديقة الحيوان بالجيزة

ووضعت حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة أو عدد الحيوانات، عدة ضوابط للمحافظة على صحة الجميع، تحديد الكثافات لا تزيد عن 3 آلاف من خلال تذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزورا ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة للزوار عند الدخول، الالتزام بالكمامات، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدى على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

مواعيد فتح حديقة الحيوان بالجيزة

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات ، إنه تقرر فتح حدائق الحيوان وخاصة حديقة حيوان الجيزة من الساعة 9 صباحا أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات وخاصة الجيزة، لاستقبال كافة الزائرين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.

وأضاف "رجائى " أنه من ضمن إجراءات فتح حدائق الحيوان، التباعد الاجتماعي خلال زيارة العائلات والأسر لحديقة الحيوان مع مرور أمنى مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات، كما تم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة .

وأكد أن سيتم مراعاة عدم تجاوز عدد الزوار داخل حديقة حيوان الجيزة 3 آلاف زائر، من خلال توفير 20 منفذا بمختلف أماكن الدخول لحديقة الحيوان وتوفير المطهرات الشخصية للعاملين على تغذية الحيوانات، وتوفير أدوات الرش للأرضيات والمشايات للحيوانات لحماية الزوار والوقاية من فيروس كورونا، ويتم احتساب الخارجين من حديقة الحيوان لضمان ثبات عدد الزوار عند سقف الـ3 الآف زائر، مشيرا إلى أن هذه القواعد تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة حيوانات جديدة داخل الحديقة.