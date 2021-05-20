تجنب الحشرات.. كيف تحافظين على سلامة رضيعك في الصيف؟

يحتاج الأطفال حديثي الولادة خلال فصل الصيف إلى حمايتهم من أشعة الشمس وحرارة الطقس لمنع الطفح الجلدي وتجنب لدغات الحشرات، وغيرها من الأمور التي تنتشر في هذه الأوقات.

وتقدم «الدستور» روشتة للحفاظ علي سلامة طفلك في الصيف، بحسب ما قدمه موقع “mother”.

كيف تحافظين على سلامة الطفا؟

تجنب ارتفاع درجة الحرارة

لا يستطيع الأطفال تنظيم درجة حرارتهم مثل البالغين، لذلك من المهم تجنب المبالغة في ملابس طفلك، واستخدم ملابس خفيفة، فهو سيحتاج إلى طبقة خفيفة واحدة أكثر مما تحتاجين إليه.

تجنب الافراط في التجمع

تجنب التجمعات خاصة أثناء موجات الحرارة، ابق في مكان بارد ومكيف، سيساعد على تجنب ارتفاع درجة الحرارة وسيبقي طفلك هادئًا ومرتاحًا.

الابتعاد عن أوقات الذروة

من المهم تجنب تعرض الرضيع إلى لأشعة الشمس المباشرة، وعند الخروج في الهواء الطلق في الأيام الحارة، ابحث عن مكان مظلل، عندما تكون بالخارج، ارتدي قبعة وقبعة واقية من الشمس، وبالنسبة إلى الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر، ضع واقٍ من الشمس وأعد تطبيقه بشكل متكرر.

بالنسبة للرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، لا ضرر من وضع كميات صغيرة من واقي الشمس على المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه ولكن البقاء بعيدًا عن الشمس هو أفضل خيار لك.

ابق رطبًا

من المهم التأكد من أن الأطفال يشربون كميات كافية من الماء، خاصة في الأيام الحارة، و يجب ألا يشرب الأطفال أقل من 6 أشهر الماء، لذا احرصي على إرضاعهم أو إعطائهم الحليب الصناعي بشكل متكرر.

النظر في التوقيت

اذهب للتنزه في الصباح الباكر لتجنب الخروج خلال الفترات الأكثر حرارة ، والتي تقع عادةً بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.

منع الطفح الجلدي

ابتعدى عن الملابس الضيقة لتجنب إصابة طفلك بالطفح الحراري، وللوقاية من طفح الحفاضات، استخدمي حفاضات خالية من الكلور وضعي كريم مع تغييرات الحفاضة لإنشاء حاجز.

تجنب لدغات الحشرات

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن شهرين باستخدام طارد الحشرات طبيعيًا وآمنًا على سلامة جلد الأطفال خاصة الأقل من الشهرين. حاول وضعه على عربة الأطفال واستخدام بدلاً من الناموسيات.

الرحلات البرية

لا تترك رضيعًا أو طفلًا في السيارة دون رقابة، حتى ولو لدقيقة واحدة، يمكن أن يصل داخل السيارة إلى درجات حرارة خطيرة بسرعة كبيرة عند السفر مع أطفال.