«الوزير»: غرامات على «المزوغين» بالقطارات

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه منذ تولي منصب وزير النقل، يقوم بالعمل على تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، وذلك من أجل تقليل عدد حوادث القطارات، والتخلص من المشكلة التي تعاني منها الهيئة وهي تأخر القطارات بشكل كبير بالإضافة إلى العمل على زيادة الرحلات اليومية، لخدمة المواطنين.

لم يتم تطوير منظومة السكك الحديدية منذ 40 عاما

وأكد أن المنظومة لم تشهد أي تطوير منذ ما يقرب من 40 عاما، مؤكداً أن جميع ورش الصيانة التابعة للهيئة تم تطويرها، وتوفير جميع قطع الغيار اللازمة، لإجراء الصيانات لجميع القطارات.

غرامات على “المزوغين” من التذكرة

وأكد أنه لن ولم يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار، وأن هناك غرامات مالية فورية تطبق على “المزوغين” من دفع قيمة التذكرة.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية له، بديوان عام وزارة النقل، أن مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقه على جميع العاملين بمنظومة السكك الحديد، لعودة الانضباط، وللوصل إلى جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

ولفت إلى أن هناك مكافأت تصرف لأي عامل يجيد بشكل متميز في عمله، ويتم أيضا الخصم من المرتب لأي عامل يقصر في عمله، موضحاً أنه لن ولم يسمح بوجود أى عامل بالسكة الحديد يقصر في أداء مهامه الوظيفية تحت أى ظرف.



225 مليار جنيه لتطوير مشروعات السكة الحديد

وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة بتكلفة إجمالية تبلغ 225 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات، وزيادة الرحلات اليومية والقضاء تماماً على تأخيرات القطارات، وزيادة حجم المنقول من البضائع عبر قطارات السكك الحديدية.

ونوه إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تطوير منظومة الجر "جرارات - عربات"، للعمل على تقليل حوادث القطارات بشكل كبير، لافتا إلى أن القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على تطوير منظومة السكة الحديد بشكل كامل، لخدمة جموع الركاب المسافرين، والعمل على راحتهم خلال الرحلات.