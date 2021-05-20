وزير النقل: وقف تشغيل القطارات القديمة أول ديسمبر

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن وقف تشغيل جميع القطارات القديمة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، أول ديسمبر المقبل، حيث ستكون جميع القطارات العاملة حديثة وجديدة.

وأوضح أنه تم توريد نحو 110 جرارات أمريكية جديدة خلال الشهور القليلة الماضية، وأيضا 390 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة، في إطار خطة الدولة لتغيير منظومة السكة الحديد لتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك لتقليل حوادث القطارات.

تدريب العنصر البشري

وأضاف وزير النقل تصريحات صحفية له بديوان عام وزارة النقل، إنه في إطار حرص الوزارة على تدريب العنصر البشري والاهتمام به في وزارة النقل فسيتم تعيين مهندسين خريجى الكليات التكنولوجية، لقيادة قطارات السكة الحديد، بعد تدريبهم، على قيادة القطارات، وأخذ الدورات اللازمة، وذلك في خطوة جادة لتقليل حوادث القطارات، مشيراً إلى أنه يسير بشكل منتظم في عملية تطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

صيانة القطارات قبل انطلاقها

وتابع، بأن قطارات السكة الحديد تقل حاليا نحو ما يقرب من مليون راكب يومياً عبر جميع الخطوط، منوهاً إلى أن الوزارة تسعى إلى نقل مليون راكب يومياً بحلول منتصف 2024، مؤكداً أنه شدد على ضرورة الالتزام الكامل بإجراء عمليات الصيانة العاجلة والبسيطة والشاملة، لجميع القطارات قبل إنطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، والحفاظ على مسير حركة القطارات.

إهمال العنصر البشري سبب حوادث القطارات

وأشار وزير النقل، إلى أن هناك بعض حوادث القطارات تقع بسبب إهمال العنصر البشري، مؤكداً أنه لا يوجد أي خصخصة لمنظومة السكك الحديدية، وسيتم العمل على مواصلة التطوير والتحديث، حتى تضاهي مثيلاتها عالمياً، منوهاً إلى أنه سيتم استبعاد أي عامل يقصر فى أداء واجبه الوظيفي وذلك حرصا من الوزارة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.