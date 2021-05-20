الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 20-5-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس الموافق 20-5-2021 حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وبشأن حالة الطقس ليلا، فيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

والبحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

 

العظمى الصغرى
القاهرة 35 19
الإسكندرية 28 19
وادى النطرون 35 18
طنطا 34 19
شبين الكوم 35 19
دمنهور 34 18
بلطيم 27 19
مطروح 27 17
السلوم 28 18
سيوة 35 18
بورسعيد 27 20
دمياط 27 20
الزقازيق 35 19
المنصورة 34 19
الاسماعيلية 34 18
السويس 34 19
العريش 27 19
رفح 27 18
رأس سدر 34 20
نخل 33 16
نويبع 36 25
طابا 34 21
كاترين 34 17
الطور 34 22
شرم الشيخ 36 26
الغردقة 37 25
مرسى علم 35 25
الفيوم 36 20
بنى سويف 37 21
المنيا 37 22
أسيوط 37 23
سوهاج 39 24
قنا 40 24
الأقصر 41 25
أسوان 42 26
أدفو 42 26
أبوسمبل 41 25
الوادى الجديد 41 23
شلاتين 36 26
أبو رماد 37 25
حلايب 32 27
رأس حدربة 31 26

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