الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صحة غزة»: استشهاد 227 شخصًا بينهم 64 طفلًا و38 امرأة و17 مسنًا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، إن 227 شخصًا على الأقل استشهدوا، بينهم 64 طفلًا و38 امرأة و17 مسنًا، إضافة إلى 1620 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

من جانب آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال تعتقل أمس أكثر من  40 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

ومنذ قليل، قال الجيش الإسرائيلي، إن القبة الحديدية اعترضت 4070 صاروخًا من قطاع غزة منذ بداية التصعيد.

ونشر حساب سلاح الجو الإسرائيلي الرسمي عبر موقع "تويتر"، تغريدة قال فيها إن 200 صاروخ وقذيفة أطلقت على إسرائيل خلال الـ24 ساعة منها 70 الليلة الماضية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من 610 صاروخًا فشلوا في الوصول إلى إسرائيل منذ بداية التصعيد، لافتًا إلى أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ التي أطلقت من غزة بنسبة 90%.

وتابع: "إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة على إسرائيل متوقف منذ الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية".

وأمس الأربعاء، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بإنشاء بنى تحتية واسعة النطاق تحت قطاع غزة وباستخدامها مناطق مأهولة لتخزين أسلحة وشن هجمات على إسرائيل.

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلي على أنه اتخذ سلسلة إجراءات بهدف تخفيف التوترات وتفادي التصعيد، منها طلب تأجيل إجراءات إجلاء ستة عوائل فلسطينية من الشيخ جراح، وحث اليهود على الامتناع عن زيارة الحرم القدسي في أيام محددة، لكن هذه الخطوات لم تنجح.

وشن الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عدة إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن العديد من الفلسطينيين أصيبوا خلال قصف طائرة مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في منطقة الضابطة الجمركية، شرقي خانيونس.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات الإسرائيلية، موقعًا للمقاومة الفلسطينية، بأربعة صواريخ في محررة نتساريم بالمحافظة الوسطى، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين المواطنين.

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