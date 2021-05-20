رغم تفشى كورونا.. وصول 110 رحلات إلى المطارات البريطانية قادمة من الهند

كشفت صحيفة إيفيننج ستاندارد البريطانية، في تقرير لها، أن 110 رحلة تقريبًا وصلت إلى المطارات البريطانية قادمة من الهند منذ إضافتها إلى قائمة السفر الحمراء في البلاد؛ بسبب انتشار المتحور الهندي من فيروس كورونا وتزايد المخاوف من انتشاره.

وجرى وضع الهند على قائمة السفر الحمراء في 23 أبريل؛ لكن الرحلات الجوية استمرت في الوصول إلى المملكة المتحدة على الرغم من صعود الإصابات بالمتحور الهندي من الفيروس الذي استمر في الانتشار في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وذكر التقرير أن الرحلات الجوية من باكستان وبنجلاديش المجاورتين للهند كانت تدخل المملكة المتحدة أيضًا دون مراجعة، بينما شهدت المناطق التي شهدت ظهور متغيرات جديدة، مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، حظرًا للرحلات الجوية.

يأتي ذلك في وقت انتشر فيه الارتباك بفضل نصائح السفر المتضاربة التي دفعت وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى أن ينصح ضد جميع أشكال السفر الخارجي ما لم يكن ذلك ضروريًا، لكن وزير البيئة جورج أوستيس قال إن العطلات يمكن أن يتم قضائها في البلدان المصرح بالسفر إليها.

وتابع التقرير أن 110 رحلة جوية دخلت المملكة المتحدة من الهند منذ 23 أبريل وتوقعوا أن يسافر حوالي 8500 مسافر من الهند إلى بريطانيا في المستقبل.

من بين هؤلاء، قدر أيضًا أن 600 من المسافرين إلى بريطانيا من الهند ربما أصيبوا بفيروس كوفيد-19 المنتشر في الهند وحوالي 300 منهم ربما كان لديهم النوع المختلف أو البديل الهندي.

أولئك الذين يسافرون من دول القائمة الحمراء يخضعون للحجر الصحي الفندقي لمدة عشرة أيام عند وصولهم إلى البلاد حيث يتم اختبارهم بانتظام.

وقالت وزارة النقل البريطانية: "لقد قمنا بتكييف وتعزيز أنظمة الاختبار والحجر الصحي الرائدة عالميًا للركاب القادمين منذ بداية الوباء".

وستواصل مراقبة الرحلات الجوية المباشرة من عدد صغير من دول القائمة الحمراء عن كثب لمعرفة ما إذا كان الحظر الشامل ضروريًا ومتناسبًا، وفق الوزارة.

وأضافت: "تأتي السلامة العامة دائمًا في المقام الأول، ومع ذلك، نحتاج أيضًا إلى مراعاة عوامل أخرى، مثل مساعدة المواطنين البريطانيين على العودة إلى ديارهم بأمان".

وواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزراء آخرون انتقادات لعدم وضع الهند على القائمة الحمراء في وقت أقرب بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

واتهم الكثيرون الحكومة بتأخير قيود السفر حتى يتمكنوا من إبرام صفقة تجارية مع الهند تم الاتفاق عليها مؤخرًا.

وبلغت قيمة الصفقة مليار إسترليني، ومن المحتمل أن تخلق 6000 وظيفة في المملكة المتحدة.