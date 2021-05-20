الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دونالد ترامب ينتقد تحقيقا جنائيا فى نشاط عائلته التجارى

ترامب
ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مدعية نيويورك لفتحها تحقيقا جنائيا في نشاط عائلته
الاستثماري والتجاري وقال إنه "يواجه هجوما وانتهاكا جائرا".
 

وقال ترامب في بيان: "ما من شيء أكثر فسادا من تحقيق يتلهف على جريمة"، وأضاف "سنتغلب" على أي محاولة للمقاضاة.
 

ويجري مكتب مدعية نيويورك العامة لاتيشيا جيمس تحقيقا فيما إذا كانت منظمة ترامب التي يقع مقرها في مدينة نيويورك قد قدمت تقييما خاطئا لأملاكها لضمان الحصول على قروض والحصول على مزايا اقتصادية وضريبية.
 

وقال فابيان ليفي المتحدث باسم جيمس في بيان "نحن الآن نحقق مع منظمة ترامب في قضية جنائية بالتعاون مع مدعي مانهاتن".
 

وانتقد ترامب التحقيق أمس الأربعاء وقال إن دوافعه سياسية.
 

وقال الرئيس الجمهوري السابق "مدعية نيويورك العامة شنت حرفيا حملة لمقاضاة دونالد ترامب حتى قبل أن تعرف شيئا عني" وجيمس ديمقراطية.

أنشطة ترامب التجارية والاستثمارية

في سياق متصل، يحقق سايرس فانس مدعي مانهاتن منذ أكثر من عامين في أنشطة ترامب التجارية والاستثمارية قبل توليه الرئاسة.


وقال مكتب فانس في سجلات المحكمة إنه يحقق في احتمال حدوث "سلوك إجرامي مكثف وممتد" في منظمة ترامب يشمل الاحتيال الضريبي والتأميني والتزوير في سجلات العمل.
 

من ناحية أخرى قالت صحيفة نيويورك تايمز في ساعة متأخرة أمس الأربعاء إن مكتب مدعية نيويورك العامة فتح تحقيقا جنائيا منذ أشهر مع ألن ويسلبرج الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب فيما يتعلق بقضايا ضريبية وإنه أعلم الشركة بالأمر في خطاب أرسله في يناير.
 

وذكرت الصحيفة أن المحققين يتحرون ما إن كان قد تم دفع ضرائب عن مزايا عينية قدمها ترامب إلى ويسلبرج وتشمل سيارات ومصاريف تعليم خاص بعشرات الآلاف من الدولارات لواحد على الأقل من أحفاده.

الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ترامب أمريكا واشنطن

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