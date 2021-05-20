الصحة العالمية: هناك 4 سلالات متحورة من كورونا مثيرة للقلق

قدمت الدكتورة ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 والمتخصصة في الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية،خلال لقاء أجرته معها فيسميتا جوبتا سميث، في الحلقة رقم 39 من برنامج "العلوم في خمس"، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عدداً من النصائح المهمة للتعامل مع سلالات كورونا المتحورة وكيفية الوقاية منها.

وقالت كيركوف، إن متغيرات فيروس كورونا التي تصنف طفرات "ذات أهمية" يكون لها خصائص محددة وتحتاج إلى مزيد من الدراسة، وأشارت إلى أن السلالات المصنفة "مثيرة للقلق"، هي التي أظهرت تغييرات من بينها أن يكون هناك زيادة في قابلية الانتقال وانتشار العدوى، وربما يكون هناك تغيير في أعراض المرض أو شدته، أو يمكن أن يكون هناك تغيير في قدرة الإنسان على مقاومة الفيروس من خلال تدابير الصحة العامة والاجتماعية، أو التشخيص والعلاجات واللقاحات.

واعتبرت كيركوف السلالة الهندية من كورونا طفرة "مثيرة للقلق"، لأنها أظهرت زيادة في قابلية الانتقال.

واضافت: لابد من الرصد والمراقبة عن كثب في جميع أنحاء العالم، لكي يتم اكتشاف السلالة الهنيدية المتحورة بسرعة كبيرة ومشاركة المعلومات بحيث يمكن تحليلها حتى يتوصل العلماء إلى الآثار المحتملة بمجرد تحديد أي متغير.

وقالت كيركوف، إن هناك العديد من متغيرات الفيروس، التي تتبعها منظمة الصحة العالمية حول العالم، موضحة أن تطور فيروس سارس-كوف-2، المسبب لمرض كوفيد-19، يعد أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا.

وأضافت أنه، في الوقت الحالي، يوجد 4 سلالات مثيرة للقلق تتعقبها منظمة الصحة حول العالم.

وناشدت كيركوف بضرورة الالتزام بالقواعد الاحترازية مثل التباعد الجسدي وتجنب الأماكن المزدحمة وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق أكثر من المناطق المغلقة وتنظيف اليدين وارتداء الكمامات الواقية بشكل صحيح حيث تغطي الأنف والفم.