مصرع طفلة سقطت من أعلى مقطورة جرار زراعى بسوهاج

لقيت طفلة في الحادية عشرة من عمرها تقيم بناحية نزة المحزمين دائرة مركز شرطة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصرعها إثر سقوطها من أعلى مقطورة جرار زراعي أثناء لهوها وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول الطفلة "إيمان . ك . ع .أ" 11 سنة تلميذة وتقيم بناحية نزه المحزمين دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء سقوط من أعلى.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقها "عادل . ك . ع . ا" 22 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه حال لهو شقيقته المذكورة أعلى مقطورة جرار زراعي أمام المنزل اختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "نزيف داخلي" ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان لقي طفل في الرابعة من عمره يقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج مصرعه عقب وصوله المستشفى مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وتجمع دموي بفروة الرأس إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الثالث أثناء لهوه بمنزله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من مستشفي طيبة رويال الخاصة بسوهاج بوصول الطفل "مازن.أ ن. ح" 4 سنوات ويقيم بناحية الصوامعة شرق / دائرة المركز مصاباً باشتباه كسر بالجمجمة وتجمع دموي بفروه الرأس وتوفى عقب وصوله/ إدعاء سقوط من أعلى.

بالانتقال والفحص وسؤال والدته “أماني. ق. م” 34 سنة" ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفت الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.