مسؤول من حماس يتوقع التوصل لتهدئة القتال المستمر فى غزة

توقع مسؤول كبير في حماس التوصل لتهدئة في غضون أيام، رغم تبادل الهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وغزة ودخولها اليوم الخميس يومها الحادي عشر مع توجيه الطيران الإسرائيلي ضربات جوية جديدة وإطلاق مسلحين فلسطينيين مزيدا من الصواريخ.



وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السعي إلى "تهدئة" تمهيدا للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وقال مصدر أمني مصري، إن الجانبين وافقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بعد تدخل وسطاء، وإن كان التفاوض على التفاصيل ما زال يجري سرا.



وقال موسى أبو مرزوق، القيادي في حماس، في مقابلة مع قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية؛ "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح... أتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين، ووقف إطلاق النار سيكون على قاعدة التزامن".



ونفذت إسرائيل أكثر من 12 ضربة جوية على غزة بعد منتصف الليل منها ضربتان دمرتا منزلين في جنوب القطاع، وقال مسعفون إن أربعة أشخاص أصيبوا في ضربة جوية على بلدة خان يونس بجنوب قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه ضرب في ساعة مبكرة اليوم الخميس ما وصفه بأنه "وحدة لتخزين السلاح" في منزل مسؤول بحماس في مدينة غزة وكذلك "بنية تحتية عسكرية في مقار إقامة" قادة آخرين في حماس ومنها ما يقع في خان يونس.



وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ مبكرا اليوم الخميس في بلدة بئر السبع بجنوب إسرائيل وفي مناطق على الحدود مع غزة، ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



ويقول مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إنه منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو سقط 228 قتيلا في قصف جوي فاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في قطاع غزة.



وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل حيث أثارت الهجمات الصاروخية المتكررة الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.



بايدن يسعى "لتهدئة كبرى"

وأشاد نتنياهو مرارا بما وصفه بدعم الولايات المتحدة، حليف بلاده الأساسي، لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات القادمة من قطاع غزة الذي يقطنه مليونا فلسطيني تقريبا.

لكن بايدن أبلغ نتنياهو في مكالمة هاتفية أن الوقت قد حان للتهدئة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين أمس الأربعاء "الرئيس أبلغ رئيس الوزراء بأنه يتوقع تهدئة كبرى اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار".



وسعت واشنطن وعدد من العواصم بالشرق الأوسط لوقف العنف من خلال الدبلوماسية، ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد أعضائها 193 عضوا اليوم الخميس لبحث الصراع بمشاركة عدد من الوزراء الأجانب، لكن من غير المتوقع أن تتخذ إجراء.