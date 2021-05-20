الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل إثر انقلاب توك توك فى سوهاج

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج عامل جثة هامدة لقي مصرعه في حادث انقلاب توك توك كان يقوده على جانب الطريق تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد بتلقي مركز شرطة طما بلاغا من المستشفى المركزي بوصول "منتصر. أ. أ. أ" 45 سنة عامل – ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء حادث توك توك.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "علي. أ. أ. أ" 43 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة شقيقه المذكور دراجته النارية "توك توك" بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابه على جانب الطريق ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان لقي عامل مصرعه وأصيب شقيقه في حادث انقلاب تروسيكل بناحية المحاسنة دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء نائب المدير للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بإنقلاب تروسيكل ومتوفى ومصاب بناحية المحاسنة "طريق فرعي" دائرة المركز.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل قيادة "أحمد . م . ع . م" 35 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وإصابة شقيقه "محمد . م . ع . م" 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية من مستقل التروسيكل.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام وبسؤال المصاب قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أمن محافظة سوهاج وفاة انقلاب

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