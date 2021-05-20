موريتانيا ترجئ اجتماع وزراء خارجية المغرب العربى لدعم فلسطين

أعلنت الحكومة الموريتانية تأجيل اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية لدول المغرب العربي، الذي كان مقررا اليوم الخميس لدعم القضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان نشر اليوم /الخميس/ - إنه "مراعاة لالتزامات سابقة في سياق التحضيرات التي تضطلع بها المجموعة العربية وكتلة عدم الانحياز لدعم الرؤية الفلسطينية في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ تقرر تأجيل الاجتماع الوزاري المغاربي، الذي كانت دعت إليه اليوم، على أن يتم الإعلان عن موعده لاحقا".

وكانت موريتانيا قد دعت - الثلاثاء الماضي - وزراء خارجية دول المغرب العربي إلى عقد اجتماع تشاوري على مستوى وزراء الخارجية؛ لمؤازرة الشعب الفلسطيني. وطالبت بحماية فلسطين مقدسات وشعب وأرض.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي،أمس الأربعاء، أنه استهدف 40 هدفًا تحت الأرض تابعًا لحركة حماس جنوب القطاع.

وأكد في بيان أنه حاول اغتيال محمد ضيف، القائد العسكري لحماس، مرتين، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن 52 مقاتلة شنت غارات ليل الثلاثاء الأربعاء استهدفت مواقع لحماس في خان يونس ورفح جنوب غزة.

وصباح أمس الأربعاء، شنت إسرائيل المزيد من الضربات الجوية على قطاع غزة، فيما أطلقت رشقات جديدة من الصواريخ من غزة عبر الحدود، دون أن تظهر إشارات مؤكدة على أي وقف وشيك لإطلاق النار، على الرغم من الدعوات الدولية والمساعي الأوروبية والأمريكية والعربية إلى وقف القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع.

يأتي هذا فيما أفادت أنباء بمقتل صحفي فلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزل بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ووفقُا لوكالة أنباء "فرانس برس"، قالت المصادر إن الصحفي يوسف أبو حسين من إذاعة الأقصى قتل بعد استهداف منزله من طيران الاستطلاع قرب رمزون الشيخ رضوان.

من جهتها بثت إذاعة "صوت الأقصى" نبأ "استشهاد" المذيع يوسف أبو حسين بعد استهداف منزله من قبل الطيران الإسرائيلي فجر اليوم.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطينيين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينيًا، بينهم 31 طفلًا، وأصيب 950 آخرون بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.