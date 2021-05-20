رغم أزمة كورونا.. ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 38% فى أبريل

أظهر تقرير حكومي، اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 7.18 تريليون ين (65.8 مليار دولار) في أبريل في خضم التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

ومثّلت هذه القراءة الارتفاع الشهري الثاني على التوالي، مع البدء في تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وذكر تقرير أولي أصدرته وزارة المالية أن الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، قفزت بنسبة 33.9% على أساس سنوي إلى 1.58 تريليون ين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.7 % إلى 1.75 تريليون ين .

وأظهر التقرير أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1ر45% لتصل إلى 28ر1 تريليون ين، مع ارتفاع شحنات السيارات بنسبة 19.2%.



وارتفعت الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 12.8% إلى 6.9 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 255.3 تريليون ين.

وتعاني اليابان من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في تغير الحالة الاقتصادية في البلاد.

كورونا المستجد في اليابان

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 5200 إصابة جديدة و73 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية أمس الأربعاء- أن الوضع خطر في أجزاء من البلاد، كما أن هناك 1293 مريضًا بالفيروس بالوقت الحالي في حالة صحية حرجة، ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 58 مريضًا عن اليوم الذي سبقه.

وتناقس إدارة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوجا، ما إذا ستوسع نطاق حالة الطوارئ- المفروضة بالفعل في 9 محافظات من بينها العاصمة طوكيو- لتشمل أيضًا محافظة أوكيناوا جنوبي البلاد التي سجلت 203 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لنداء عاجل من حاكم المحافظة ديني تاماكي، حيث تكافح محافظته أسوأ ارتفاع حاد في إصابات كورونا.

وفي سياق آخر، بدأ الحجز عبر الإنترنت لكبار السن لتلقي جرعات لقاح كورونا في مراكز التطعيم الكبيرة التي تديرها الدولة في طوكيو وأوساكا، وحيث تحاول اليابان تسريع التطعيم وسط موجة رابعة من تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن سكان المناطق الـ23 في العاصمة اليابانية الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر في السنة المالية الحالية حتى مارس المقبل أصبح بإمكانهم حجز مواعيد عبر موقع وزارة الدفاع وتطبيق لاين للمراسلات بداية من الساعة 1100 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، قبل فتح مركز التطعيم في وسط طوكيو في 24 مايو، وبحسب الوزارة، تقدم للتسجيل 21 ألف شخص في 45 دقيقة فقط.

وبدأت حجوزات مركز التطعيم في مدينة أوساكا، المقرر افتتاحه أيضًا في 24 مايو، بداية من الساعة 1300 بالتوقيت المحلي. وقالت الوزارة إنه تم حجز جميع المواعيد المتاحة التي يبلغ عددها 25 ألفًا في غضون 25 دقيقة.

وبدأت اليابان في تطعيم سكانها المسنين البالغ عددهم نحو 36 مليون نسمة في منتصف أبريل، بعد أن بدأت حملة التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في فبراير، لكن لم يحصل سوى 3% فقط من سكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وهو أبطأ معدل تطعيم بين الاقتصادات الكبرى.