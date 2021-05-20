أخر ظهور للفنانة مادونا عبر حسابها الرسمى بـ«فيسبوك»

شاركت الفنانة مادونا، اليوم الخميس، جمهورها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتصدرت مادونا تريندات السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة عقب إعلانها عن شراء قصر بمبلغ أقل مما هو معروض من قبل ملاكه بأكثر من 5 ملايين دولار، وذلك وفقاً لموقع "الديلى ميل" الذي أكد أن المغنية والممثلة الشهيرة نجحت فيما سعت إليه واشترت قصر بات بمثابة نجاحاً كبيراً يثبت مهارتها في السوق العقاري.

وذلك بعدما كان اشتراه ملاكه السابقين بمبلغ 18 مليون دولار قبل ثلاثة أعوام متوقعين زيادة كبيرة فيه إلا أن مادونا بحسب موقع "الديلي ميل" لم تهنئهم على ذلك، ونجحت في شراءه بسرعة بالمبلغ الذي يرضيها.

من ناحية أخرى، تصل مساحة المنزل إلى 13391 قدمًا مربعًا بالإضافة إلى تضمنه 9 غرف نوم و 11 حمامًا ، ويوفر مساحة كبيرة.

كما يضم القصر أيضًا مسبحًا بمياه مالحة على طراز المنتجع ، ودار ضيافة بمساحة 1200 قدم مربع، ومرآب للسيارات يتسع لخمسة سيارات.

وفي سياق متصل، قالت استديوهات يونيفرسال بيكشرز التابعة لشركة كومكاست، إن نجمة موسيقى البوب مادونا ستخرج وتشارك في كتابة فيلم عن حياتها لحساب الاستديوهات.



وأضافت يونيفرسال بيكشرز، أن مادونا، ستشارك في هذا السيناريو مع ديابلو كودي، كاتب سيناريو فيلم «جونو» الحاصل على جائزة أوسكار.



وتعد «مادونا» صاحبة أكثر الأغاني مبيعًا في العالم على الإطلاق، حيث بلغ الحجم العالمي لمبيعاتها 335 مليون تسجيل.



وشاركت «مادونا»، خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 50 عامًا، في عدة أفلام، من بينها (إيفيتا) و«دوري خاص بهن» (إيه ليج أوف ذير أون)، وأخرجت وكتبت فيلم «دبليو.أي» في 2011 عن فضيحة التخلي عن العرش في بريطانيا في الثلاثينات.



وقالت مادونا، في بيان: «أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة في الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة وإنسانة تحاول شق طريقها في هذا العالم»، وأضافت أن تركيز الفيلم «سيكون دائمًا موسيقيًا».