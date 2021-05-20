الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تقرير أممى: 17% من الأراضى تتوفر لها الحماية

الموارد الطبيعية
الموارد الطبيعية في العالم

ذكر تقرير للأمم المتحدة ، اليوم الخميس، أن الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية في العالم حققت تقدما كبيرا، على الرغم من أن التقرير أشار إلى أن الأهداف الرئيسية لا تزال معلقة.

وقبل 10 سنوات، كان العديد من البلدان يستهدف حماية ما لا يقل عن 17% من المياه السطحية والداخلية، و10% من المناطق الساحلية والبحرية، وخاصة المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، بحلول عام 2020.

وقد تحقق هذا الهدف جزئيا، وفقا لما أفاد به برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وفي سياق متصل، غير أن التقرير انتقد نوعية الحماية، مشيرا إلى أن الكثير من تلك المناطق معزولة ولا توفر مساحة حرة كافية للكائنات التي تعيش هناك، ويحظى حوالي 5ر22 مليون كيلومتر مربع من الأراضي والمياه الداخلية بالحماية، وهي مساحة تتجاوز هدف الـ 17% ، إذا أدرجت احتياطيات ليس لها
وضع رسمي بعد.

لكن الهدف لم يتحقق بالكامل بعد عندما يتعلق الأمر بالمحيطات، حيث لا تتجاوز الحماية 7.7%، أو 28 مليون كيلومتر مربع، أي أقل من هدف الـ 10%.

 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة  للحفاظ على الطبيعة

ورحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بحقيقة أن 42% من المناطق المحمية حاليا قد أضيفت في العقد الماضي، واعتبرا ذلك نجاحا كبيراً غير متوقع.

غير أنهما دعيا إلى إنشاء صلات بين مناطق الحماية للسماح بحركة الكائنات والعمليات البيئية.

وأضافا أن المناطق المحيطة بالمحميات تحتاج إلى الحماية وأن يشارك السكان المحليون بشكل أفضل.

ودعا الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي، المقرر عقده في أكتوبر، إلى اعتماد هدف حماية 30% من كل منطقة برية وبحرية.

حماية الموارد الطبيعية واشنطن الامم المتحدة المناطق الساحلية الأمم المتحدة للبيئة

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