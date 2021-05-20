الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يبحث عن خطة للخروج من الانهيار الاقتصادى

بايدن
بايدن

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به للخروج من الانهيار الاقتصادي. 

وأضاف "بايدن"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يجب أن نجتاز خطة الوظائف الأمريكية لخلق الملايين من الوظائف ذات الأجر الجيد لإعادة بناء البنية التحتية لبلدنا.

وفي سياق متصل، تعاني الولايات المتحدة  من الانهيار الاقتصادي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب بالاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة.

 

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.


تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

 

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

الرئيس الأمريكي جو بايدن كورونا جو بايدن الولايات المتحدة الاقتصاد

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