باحثون إسبان يسعون لحسم خلاف حول مكان ميلاد كولومبوس

يسعى باحثون إسبان لحسم خلاف بشأن أصول الرحّالة الشهير كريستوفر كولومبوس بعد أن أشارت نظريات متعددة في العقود الماضية إلى أنه ينحدر من البرتغال أو إسبانيا وليس إيطاليا كما يعتقد أغلب الباحثين.



وقال خوسيه أنطونيو لورينتي كبير الباحثين في دراسة للحمض النووي أجرتها جامعة غرناطة في مؤتمر صحفي عبر الفيديو يوم الخميس: "لا شك لدينا (في أصله الإيطالي)، لكننا يمكن أن نقدم بيانات موضوعية يمكن أن... تضع حدا لسلسلة النظريات الموجودة".



ويعتقد المؤرخون أن كولومبوس ولد في مدينة جنوة الإيطالية عام 1451.



واستضافت الجامعة اجتماعا لأنصار نظريات مختلفة عن مكان مولد كولومبس تشمل مناطق إسبانية مثل بلنسية وإسبينوسا ديناريس وجاليسيا ومايوركا وكذلك منطقة ألينتيخو البرتغالية وأماكن أخرى.



وقال ألفونسو شانث، وهو باحث تاريخ وكاتب يعتقد أن كولومبس ولد في إسبينوسا ديناريس بوسط إسبانيا، إنه يرجو أن يتوصل هذا البحث "إلى نتيجة توحدنا في مسعانا المشترك وهو إثبات أن كولومبس كان نبيلا من إسبانيا وليس بحارا من جنوة".



وستنشر في أكتوبر النتائج النهائية لفحص الحمض النووي (دي.إن.إيه) لعينات صغيرة يعتقد العلماء أنها من رفات كولومبس وابنه فرناندو وأخيه دييجو بعد تحليلها في معامل في أوروبا والأمريكتين.

من هو الرحّالة الشهير كريستوفر كولومبوس؟

رحالة إيطالي، ينسب إليه اكتشاف العالم الجديد (أمريكا). ولد فى مدينة جنوة فى إيطاليا ودرس الرياضيات والعلوم الطبيعية (وربما الفلك أيضا) فى جامعة بافيا، عبر المحيط الأطلسى ووصل إلى الجزر الكاريبية فى 12 أكتوبر 1492م لكن اكتشافه لأرض القارة الأمريكية الشمالية كان فى رحلته الثانية عام 1498 م.

وأبحر كريستوفر كولومبوس لأول مرة فى المحيط الأطلسى بثلاث سفن، تحمل العلم الإسبانى وبـ (120) بحاراً وذلك انطلاقاً من بلدة بالوس بعد أن أقنع الملكين فرناندو وإيزابيلا بنجاح مشروعه، وبالفعل فقد وصل فى العاشر من أكتوبر من نفس السنة إلى جزر الأنتيل فى أمريكا الوسطى معتقداً أنه دخل بعض الجزر الآسيوية القريبة من الهند، لذلك سموها فى البداية بجزر الهند الغربية؛ إلى أن سافر إليها فيما بعد البحار الفلورنسى (أمريكو فسبوشي) ليعلن لأوربا أن كولمبوس إنما اكتشف "عالماً جديداً" أطلق عليه من ثم اسم "أمريكا".