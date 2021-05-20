الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مقتل 15 مدنيا فى هجوم إرهاىي مسلح فى بوركينافاسو

هجوم إرهاىي فى بوركينافاسو
هجوم إرهاىي فى بوركينافاسو

أكد مسؤولون يوم الخميس أن مسلحين مجهولين فتحوا النار وقتلوا 15 مدنيا بمنطقة المعمودية في بوركينافاسو، وقال الحاكم الإقليمي فى بيان إن الهجوم وقع الليلة الماضية بقرية في شمال البلاد.
 

ولم يتضح تحديدا من نفذ إطلاق النار ودوافعه.


وتقع بوركينافاسو في منطقة الساحل، حيث تنشط جماعات إرهابية عدة، أعلن بعضها ولاءه لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابي.


وتشهد بوركينافاسو زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية منذ عام 2015، وقتل رجل أيرلندي واثنين من الإسبان في هجوم على قافلة عسكرية في نهاية أبريل.

 

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية في بوركينا فاسو، بمقتل مواطنين إسبانيين اثنين وآخر أيرلندي اختطفوا من قبل مسلحين في شرق البلاد.
 

وذكرت قناة (فرانس 24)، الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه تم احتجاز الرهائن بعدما نُصب كمين لدورية لمكافحة الصيد الجائر في شرق البلاد وبحسب المصادر الأمنية، فإن المسلحين الذين نفذوا الهجوم كانوا على متن مركبتين "بيك أب" و12 دراجة نارية.
 

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، إنه "تم العثور على جثتين في بوركينا فاسو يبدو أنهما جثتا الصحفيين الإسبانيين، على الرغم من أن السلطات لاتزال في انتظار تأكيد نهائي، وقد تم اختطاف الصحفيين أثناء تصوير وثائقي في البلاد".
 

فيما أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، خلال مؤتمر صحفي وفقا للقناة، أن الجثتين اللتين تم العثور عليهما في بوركينا فاسو هما للصحفيين الإسبانيين المختفيين.
 

وأضافت: "أن المواطنين من شمال إسبانيا، وكانا يعملان على تصوير فيلم وثائقي حول كيفية تعامل السلطات في بوركينا فاسو مع الصيد الجائر ومجتمعات الأشخاص الذين يعيشون في منتزه للحياة البرية"، مشيرة إلى أنهما كانا يسافران وقت الهجوم في مجموعة تتكون من حوالي 40 شخصا.
 

وبدوره، أكد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، في تغريدة له، مقتل الصحفيين، وبعث تعازيه لأسرهما.


ومن جانبها، أشارت الحكومة الأيرلندية إلى أنها على علم بالتقارير، وأنها على اتصال وثيق مع الشركاء الدوليين بشأن الوضع على الأرض.

بوركينافاسو هجوم إرهابي داعش الإرهاب جماعات إرهابية

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