رفع 395 طن قمامة ومخلفات وتمهيد الطرق بالمحلة الكبرى

أعلن اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، رفع 395 طن قمامة ومخلفات وتراكمات وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إلى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها، لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

من جانبه، شدّد طارق رحمى، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وكان محافظ الغربية، قد أعلن أمس الأربعاء، رفع 1950 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وشدّد "رحمى"، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال إفتتاح محافظ الغربية، عددًا من المشروعات الخدمية والتعليمية بمراكز "قطور ،زفتى، وسمنود" تضمنت مشروع صرف صحي، و3 مدارس بتكلفة 48 مليون جنيه، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى شعبان، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عبد السلام بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي.

وقام المحافظ، بافتتاح محطة الصرف الصحي بقرية النمكية بمركز قطور والتي تم إنشاؤها لتخدم ٢٥٠٠ نسمة بتكلفة إجمالية ١٦ مليون جنيه، لتجميع مياه الصرف الصحي من منازل القرية وضخها لمحطة الرفع الرئيسية بالعتوة، ومنها إلى محطة المعالجة بالريانية تمهيدًا لخروج المياه المنقاة إلى مصرف العتوة.

وأكد "رحمي"، أن افتتاح محطة النمكية يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع مستوى خدمة الصرف الصحي المقدمة لسكان القرية والتقليل من معاناتهم في رفع مياه الصرف بالطرق التقليدية غير الصحية والملوثة للبيئة، حيث تم توفير خدمات الصرف الصحي لعدد (١٩٤) قرية بنسبة تنفيذ ٦٠.٣ %؜ وجار العمل بـ(٧١) قرية أخرى بنسبة ٢٢ ٪؜ إلى جانب عدد (٥٧) قرية تحت الدراسة بنسبة تنفيذ ١٧.٧ ٪؜ وذلك من إجمالي (٣٢٢) قرية بالمحافظة.

كما افتتح المحافظ، مدرسة فتحي إسماعيل فايد للتعليم الأساسي بقطور والمقامة علي مساحة ١٩٧٦.٦٦ متر بإجمالي تكلفة ٦.٩ مليون جنيه ومجهزة لاستقبال عدد (٥٠٠) طالب وطالبة، ومدرسة سندبسط الإعدادية بنات بزفتى بإجمالي تكلفة ٤.٩ مليون جنيه، وتتكون من (٥) طوابق على مساحة ٢٦٦٦ مترًا، وتحتوي على (١٤) فصلًا، ومدرسة ميت حبيب للتعليم الأساسي بسمنود والمقامة علي مساحة ٥٧٢٦.٩ متر مربع بتكلفة ٢٠.٢ مليون جنيه.