الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المؤشر نيكى ينخفض ‭0.60‬% فى بداية التعاملات بطوكيو

الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس، ونزل نيكي‭0.60 ‬ في المئة مسجلا 27875.50 نقطة، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المئة ليصل إلى 1888.11 نقطة.

وقد أغلقت الأسهم اليابانية على هبوط أمس الأربعاء، مقتفية أثر الخسائر المستمرة لأسهم آسيا مع امتناع المستثمرين عن المراهنات الكبيرة في غياب دعم من بنك اليابان المركزي للسوق رغم الهبوط الحاد في الجلسة السابقة.

ونزل المؤشر نيكي 1.91%  ليغلق عند 28147.51 نقطة، وكان قد هبط لأقل مستوى فيما يزيد عن ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47% ليسجل 1877.95 نقطة، هبطت الأسهم الآسيوية لأقل مستوى في سبعة أسابيع، إذ دفع صعود أسعار السلع الأولية وتنامي الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة للمراهنة على رفع أسعار الفائدة مبكرا وزيادة عائدات سندات الخزانة عالميا.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما من بيكتيت أست مانجمنت "ثمة مخاوف حيال تعافي الاقتصادات الآسيوية مع تنامي أعداد الإصابات بكوفيد-19، لاسيما في تايوان".

وأضاف "كما أن بنك اليابان لم يبد أي مؤشر على دعم السوق، مما أحبط المستثمرين".

ودفع سهم مجموعة سوفت بنك المؤشر نيكي للهبوط بعدما خسر 3.45% رغم تقارير صحفية محلية تفيد بأن المجموعة التي تستثمر في شركات تكنولوجيا ناشئة ستعلن عن تحقيق ربح صاف اليوم.

وهوى سهم نيسان موتور 10.04% بعدما أشارت الشركة لنظرة مستقبلية أضعف من المتوقع هذا العام.

وزاد سهم تويوتا موتور 2.18%بعدما توقعت زيادة الربح التشغيلي 14% في العام الحالي.

وتعرضت أسهم اليابان لضغوط أيضا بفعل أداء أضعف لوول ستريت الليلة الماضية بفعل تقارير ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم مضاعفة الضريبة على الأرباح الرأسمالية تقريبا.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، إذ خسر سهم طوكيو إلكترون 1.45% ونزل سهم فانوك 3.05% وتراجع سهم أدفانتست 1.25%.

المؤشر نيكي اليابان بورصة طوكيو اسهم اليابان نيكي

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