سحب 15 عينة لمواد غذائية.. وضبط 50 كرتونة إندومى مجهولة المصدر فى الأقصر

وجه الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر مديري الإدارات، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، ومكافحة الغش التجاري والتدليس، وسحب العينات من السلع المختلفة لتحليلها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وتشكلت لجنة مكونة من: جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وعبد العظيم النوبى وشريف سعد المفتشين بالمديرية لتنفيذ التعليمات.

وفى حملة أجرى سحب ١٥ عينة غذائية مختلفة من أغذية أطفال، ومنها ''الاندومي''، والزيوت والأرز والسكر والألبان والمعلبات والبقوليات، وجاري ارسالها للمعامل المختصة.

وفى سياق متصل تمكنت إدارة تموين إسنا، خلال حملة مكبرة في إطار الرقابة التموينية، من ضبط 50 كرتونه إندومي مختلفة الأطعمة بكل كرتونة 40 كيس باجمالي 2000 كيس إندومي، دون أوراق أو مستندات تدل على مصدرها داخل أحد المخازن الغير مرخصة، وتم تحرير المحضر القضائي اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

ضبط كميات أندومي

ضبط كميات أندومي