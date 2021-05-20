10 آلاف سعودى غادروا المملكة مع رفع تعليق السفر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن مغادرة 10452 مواطنًا إلى خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية خلال 24 ساعة منذ رفع تعليق السفر.

وأضافت الخارجية بالمملكة السعودية، أن 4735 مواطنًا غادروا جوًا 1938 إلى دولة الإمارات، و1545 إلى مصر، و299 إلى قطر، و233 إلى الولايات المتحدة، و165 إلى المملكة المتحدة".

وأضافت أن 5717 مواطنًا غادروا عبر 5 منافذ برية "3362 جسر الملك فهد، و689 البطحاء، و673 الحديثة، و325 سلوى، و270 الخفجي".

يذكر أن السعودية رفعت هذا الأسبوع تعليق سفر المواطنين للخارج الذي استمر أكثر من 14 شهرًا بسبب جائحة فيروس كورونا، وفتحت المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وبناءً على قرار الجهات الرسمية، يقتصر السماح بسفر المواطنين إلى الخارج على المحصنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح، ومن مر 14 يومًا على تلقيهم الجرعة الأولى، والمتعافين من كوفيد 19 خلال أقل من (6) أشهر، وكذلك لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كوفيد – 19" بالخارج.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: "نلاحظ أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات"، مشيرًا إلى أن اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم "الصحة السعودية"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أمس، أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بلغ 11.527.100 جرعة، لافتًا إلى أن الإقبال على أخذ اللقاح متميز ويدل على وعي المجتمع.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المختبرات المرخصة لإصدار شهادات لأغراض السفر معلنة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.